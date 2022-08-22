МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В определенных случаях система распознавания лиц в смартфоне может "не узнавать" владельца устройства, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Россиянам объяснили, какие утечки биометрических данных особенно опасны

Он напомнил, что функция распознавания лиц есть у многих современных смартфонов, ее можно использовать при разблокировании устройства вместо ввода пароля или отпечатка пальца.

"Все упирается в измерение точек, которые есть на лице. Но у разных компаний технологии отличаются. Face ID, технологии Apple, нужны разные зоны лица для распознавания. В технологии Android есть так называемые регионы: даже в медицинской маске ваше лицо будет распознаваться, потому что есть такие показатели, как расстояние между глазами, глубина века. В процессе измерения, если вы каждый день пользуетесь смартфоном, проводится рекалибровка. То есть вы меняетесь, лицо худеет или толстеет, но вас не заставляют менять настройки – рекалибровка нужна именно для этого. Но если вы не пользовались телефоном, допустим, два года, то, скорее всего, потребуется снова пройти регистрацию или ввести пароль", – отметил эксперт.

Он добавил, что, в отличие от постепенного изменения внешности, пластические операции или травмы могут помешать системе "узнать" человека. Россиян предупредили об еще одном виде мошенничества

"Смартфоны Apple настроены очень чувствительно и могут не распознать человека, если он сломал нос или если у него увеличились губы. Для Android важно, что именно поменялось. Например, если женщина накачала губы, это не изменит работу алгоритма. Но если изменилось несколько параметров – условно, накачала губы, сделала скулы и глаза, то алгоритм не будет распознавать человека", – сказал Муртазин.

Он считает, что обмануть технологию и разблокировать смартфон с помощью фотографии или видео в большинстве случаев невозможно.

"Существует несколько настроек безопасности. Есть ускоренное распознавание по меньшему числу параметров – просто овал лица и расстояние между глазами. Этот вид распознавания менее стойкий, его можно обмануть. Но если вы включаете полное распознавание, обмануть его практически невозможно. Современные фронтальные камеры, особенно если их две, могут строить объемную, трехмерную картинку лица. Конечно, можно сделать слепок вашего лица, имитацию глаз, но это очень сложно, проще взломать ваш телефон по-другому", – отметил Муртазин.

Эксперт добавил, что сбой может произойти в том случае, если разблокировать смартфон попытается близнец или просто близкий родственник владельца. По его словам, алгоритм может ошибаться, если ему приходится распознавать людей с похожим строением лица.