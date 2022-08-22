ПЕКИН, 22 авг — ПРАЙМ. Китайские роботы потенциально могут заменить оборудование других зарубежных производителей, приостановивших сотрудничество с РФ, но их еще нужно адаптировать для российского рынка, и не все китайские компании будут этим заниматься, заявила РИА Новости член правления Национальной Ассоциации участников рынка робототехники, директор по развитию международного YouTube-канала PRO Robots Алиса Конюховская. Эксперт оценил влияние санкций на российский рынок робототехники

"Да, в действительности многие компании, которые раньше продавали японские, германские, датские бренды, они ищут китайских поставщиков. В целом и до этого были какие-то китайские поставщики", — заявила Конюховская, отвечая на вопрос о том, смогут ли китайские роботы заменить других зарубежных производителей из недружественных стран, которые временно приостановили сотрудничество с Россией.

Она отметила, что в целом нет тех, кто сильно выступает против китайских производителей, "кто-то может придерживаться мнения, что европейское и японское лучше по качеству или, например, уже работал с этим оборудованием и не хочет использовать другого производителя".

"Могут также считать, что оборудование этих поставщиков лучше адаптировано к российскому пользователю с точки зрения управления, сред программирования, интеграторы знают, как с ними работать. То есть будет еще вопрос адаптации софта и документации, чтобы он был не на китайском, не английском, а на русском. Это тоже займет время, но потенциально китайцы во многих нишах могут заменить европейские аналоги", — указала она.

Конюховская также сообщила, что "есть довольно успешные китайские компании в робототехнике: Pudu Robotics, которые поставляют роботов для кафе и ресторанов, производитель логистических роботов Geek+".

В целом, подчеркнула она, "китайские компании уже были на российском рынке, есть компании с сильной репутацией, которые считаются лидерами своего сегмента, поэтому в целом возможна замена японских и западных брендов на китайское оборудование. Но, по мнению Конюховской, все зависит от того, насколько китайцы будут готовы заниматься адаптацией своего продукта под Россию, рынок которой значительно меньше китайского.

"Кто-то этим будет заниматься, кто-то нет", — подытожила она.

Конюховская в качестве представителя российской Национальной Ассоциации участников рынка робототехники принимала участие во Всемирной конференции робототехники в Пекине, которая прошла с 18 по 21 августа.