МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Мобильное приложение "Яндекс" для Android сменит название на "Яндекс Старт", приложение для iOS останется с прежним названием, но продолжит работать без "Дзена" и "Новостей", рассказали в пресс-службе компании. "Яндекс" откажется от новостного агрегатора и начнет развивать Ya.ru

"Существующее приложение "Яндекс" для Android сменит название на "Яндекс Старт". Оно будет функционировать как браузер, а пользователи получат возможность выбрать стартовую страницу в настройках. Приложение "Яндекс" для iOS продолжит работать как раньше, но без "Дзена" и "Новостей", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник "Яндекс" объявил, что откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы. Новая страница станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID".

Ядром новой главной страницы и нового приложения будет "Поиск", отметили в "Яндексе". "На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск… и Алиса", — добавили в компании.

Ранее во вторник стало известно, что VK и "Яндекс" подписали обязывающие документы о сделке: VK станет собственником контентных платформ "Дзен" и "Новости" и передаст "Яндексу" сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club, который консолидирует в ходе реструктуризации "О2О Холдинг" — совместного предприятия VK и "Сбера". Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года. VK получит права на технологии и товарные знаки сервисов "Дзен" и "Новости".