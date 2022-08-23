МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Сделка по обмену "Яндексом" сервисов "Новости" и "Дзен" на сервис доставки еды Delivery Club будет безденежной, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". "Яндекс" откажется от новостного агрегатора и начнет развивать Ya.ru

Delivery Club входит в совместное предприятие VK и Сбера "О2О Холдинг". Однако ранее во вторник VK сообщила, что выходит из СП, получая 100% долей в Delivery Club. Компания планирует до конца года закрыть и эту сделку, и обменять этот сервис на принадлежащие "Яндексу" "Новости" и "Дзен".

"Это оплата одного актива другим активом", — сообщили в компании в ответ на запрос РИА Новости о сумме сделки.

В марте "Яндекс" заявил, что рассматривает различные варианты для платформ "Новости" и "Дзен", включая их продажу. Компания отмечала, что намерена сосредоточиться на развитии бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поискового сервиса, рекламы, беспилотников и облачных технологий. Кроме того, "Яндекс" планирует сосредоточиться на развитии транзакционных услуг, включая электронную коммерцию и агрегатора такси.

В апреле VK сообщила, что подписала соглашение об основных условиях сделки по покупке у "Яндекса" сервисов "Новости" и "Дзен". Теперь же пописаны обязывающие документы.