МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Приложение, дававшее возможность клиентам ВТБ с устройствами на iOS использовать сервисы банка, стало недоступно для скачивания в App Store, рассказал корреспондент РИА Новости. Приложение "СБОЛ" для IOS исчезло из App Store

Весной 2022 года США ввели в отношении ВТБ и Сбербанка санкции, в результате их мобильные приложения были удалены из App Store и Google Play.

Позднее в ВТБ сообщили, что клиентам банка доступно дистанционное использование продуктов и услуг на любой платформе.

Отмечается, что копия приложения банка под названием "Прайм баланс", через которую клиенты кредитной организации могли получить доступ к ее услугам, не выдается в поиске App Store.

Подчеркивается, что пользователям устройств на платформе Android по-прежнему доступна мобильная версия "ВТБ онлайн", скачать которую можно на стартовой странице интернет-банка, а также в официальных магазинах мобильных устройств, добавили в кредитной организации.