МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Каналы с новостями в мессенджере Telegram могут занять место уходящего со страницы "Яндекс" раздела "Новости", сообщил РИА Новости пресс-секретарь Национальной технологической инициативы (НТИ) Юрий Сушинов. "Яндекс" откажется от новостного агрегатора и начнет развивать Ya.ru

Ранее во вторник компании VK и "Яндекс" подписали документы о сделке, согласно которой VK станет собственником контентных платформ "Дзен" и "Новости" и передаст "Яндексу" сервис Delivery Club. Таким образом, VK получит права на технологии и товарные знаки сервисов "Дзен" и "Новости", которые после закрытия сделки станут доступны на портале dzen.ru, где также будут размещены другие сервисы и поисковая строка "Яндекса".

"После ухода сервиса "Новости" с главной страницы "Яндекса", мессенджер Telegram и его новостные каналы, у которых уже сейчас миллионы подписчиков, станут мерилом популярности", — сказал Сушинов.

Он напомнил, что "сейчас Telegram-канал с новостями есть не только практически у всех СМИ, но и у министерств, ведомств, глав регионов, журналистов, объединений, организаций, то есть фактически, мессенджер стал вторым способом получения информации после "Яднекс.Новостей".

"Таким образом, получается, что после ухода основного поставщика новостной повестки в виде привычных "Яндекс.Новостей", пользователи не станут искать что-то новое и просто "переедут" в Telegram", — считает эксперт.

Он также отметил, что "любой проект, направленный на копирование топ новостей "Яндекса", обречён на провал".

"Мы входим в новый этап развития СМИ и распространения новостей в русскоязычном сегменте, который, безусловно, многое изменит как в самом производстве новостей, так и в способе их подачи", — заключил Сушинов.