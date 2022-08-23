МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple Inc., до настоящего момента производившая свою технику в Китае, планирует также начать производство iPhone 14 в Индии, передает агентство Bloomberg.

"Компания работает с поставщиками, чтобы расширить производство в Индии и сократить отставание в производстве нового iPhone", — пишет издание со ссылкой на источники.

По данным Блумберг, американский технологический гигант стал рассматривать варианты создания своей продукции в Индии после того, как напряженность в отношениях Пекина и Вашингтона, а также закрытие заводов по всей стране привели к перебоям в производстве.

Сообщается, что Apple Inc. планирует начать производство iPhone 14 в Индии примерно через два месяца после первоначального выпуска продукта в Китае. Как отмечается, первые "индийские" iPhone 14, скорее всего, будут готовы в конце октября или в ноябре, после первоначального релиза в сентябре.

Как передает агентство, по данным источников, тайваньский поставщик Apple — компания Foxconn — изучил процесс доставки комплектующих из Китая и сборки iPhone 14 на своем заводе в южном индийском городе Ченнай. Сообщается, что в конечном итоге Apple и Foxconn пришли к выводу, что одновременный запуск производства смартфона в Индии и Китае в этом году нереален, хотя это остается долгосрочной целью.