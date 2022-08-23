МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Правительство России утвердило перечень программного обеспечения (ПО) из РФ и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательного к предустановке на отдельные виды техники с будущего года, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Минцифры предложило предустанавливать RuStore на устройства в России

"Утвердить прилагаемый перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых является Российская Федерация или другие государства — члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительны на отдельные виды техники сложных товаров в 2023 году", — говорится в документе.

В перечень приложений, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и планшеты вошли "Яндекс.Браузер", "Яндекс.Карты", "2ГИС", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", ICQ, голосовой помощник "Маруся", "Новости Mail.ru", OK Life, "ВКонтакте", "Одноклассники", Mir Pay, "Госуслуги", "МойОфис Документы", антивирус "Лаборатории Касперского", книжный сервис "ЛитРес".

На стационарные и портативные компьютеры будут предустанавливаться "Яндекс.Браузер", "МойОфис", "Лаборатории Касперского", на Smart TV — "Яндекс", Rutube, VK Video, онлайн-кинотеатры Ivi, Premier, "КиноПоиск", Wink, Okko, More TV, Start, приложения "Первого канала", НТВ и "Смотрим".

Отмечается, что распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года.