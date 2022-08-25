МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Количество операций в сфере медицины с помощью роботов-помощников в России может в ближайшие 20 лет достичь 30-40%, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории робототехники Центра компетенций НТИ Артур Шимановский на форуме "Технопром-2022". Эксперт оценила влияние санкций на российский рынок робототехники

"Роботы уже помогают докторам по системе ведомый-ведущий, где человек полностью контролирует все процессы и состояние здоровья пациента, а робот — ему ассистирует. Возможно, что в ближайшие 20 лет количество операций с помощью роботов-помощников достигнет 30-40%…. Только за последние 6 лет количество проводимых операций увеличилось в три раза", — отметил эксперт.

С помощью роботов проходят и малоинвазивные операции, когда врач проводит серию небольших разрезов с помощью хирургических инструментов, закрепленных на концах длинных штанг. Роботизированные системы помогают в проведении операции, в частности, передают движения пальцев, кистей и запястий врача, корректируют действия инструментов внутри тела человека и стабилизируют положение рук хирурга.

Однако подобные операции в четыре раза дороже обычных из-за высокой закупочной стоимости оборудования и затрат на расходные материалы. Этот фактор, как отметил Шимановский, может замедлить внедрение медицинских робототехнических комплексов в российских клиниках.

"Следующим логическим шагом развития медицинской робототехники на ближайшие 10 лет станет разработка роботизированной системы, способной полностью автономно проводить малоинвазивные операции. Технологические возможности для этого есть: искусственный интеллект, компьютерное зрение, лидары, коллаборативные роботы", — полагает эксперт.