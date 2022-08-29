МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Финская компания Nokia планирует полностью покинуть Россию к концу года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя компании. Польша сократит потребление газа в 2022 году

"К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России покинут Nokia, и мы освободим все наши офисы", — цитирует агентство представителя компании. При этом собеседник Рейтер отмечает, что формальное присутствие компании в стране сохранится до юридического прекращения деятельности.

Рейтер подчеркивает, что штат Nokia в России составлял две тысячи сотрудников, а деятельность компании в нынешних условиях была связана в основном с "ограниченным обслуживанием критически важных сетей для выполнения своих контрактных и гуманитарных обязательств".

Об уходе из России финская компания сообщила еще в апреле, отметив, что приостановила поставки, остановила новый бизнес и приступила к переносу научно-исследовательской деятельности за пределы страны.

Ранее в понедельник сообщалось, что до конца года представительство в России закроет и крупный шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson. Отмечалось также, что компания сократит всех сотрудников в стране.