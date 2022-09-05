МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Официальное мобильное приложение Генеральной прокуратуры РФ представили гостям и участникам Восточного экономического форума во Владивостоке. Генпрокуратура вскрыла крупные хищения из средств на нацпроекты

"Благодаря постоянно расширяющемуся спектру возможностей для взаимодействия органов прокуратуры с институтами гражданского общества стало доступно официальное мобильное приложение Генеральной прокуратуры РФ, содержащее в себе большой потенциал для работы с представителями бизнеса", — сообщили в ГП.

Там отметили, что информационный сервис позволяет отправить сообщение на "Прямую линию для предпринимателей" или жалобу о нарушении прав, записаться на прием в органы прокуратуры, пользоваться Единым реестром проверок, Сводными планами проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц.

Работу приложения представляют гостям на стенде Генеральной прокуратуры Российской Федерации, открывшемся на площадке Восточного экономического форума. Любой желающий может ознакомиться с возможностями приложения и протестировать его в интерактивном режиме.

В рамках работы стенда представители бизнес-сообщества смогут получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с правоприменительной практикой, оставить официальные обращения.

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.