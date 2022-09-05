МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Компания BitRiver в понедельник заключила трехстороннее соглашение с АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)" и ООО «Якутская электросетевая компания» о реализации инвестпроекта по строительству дата-центра для энергоемких и блокчейн-вычислений в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия). Документ подписан в ходе Восточного экономического форума. Глава Якутии объяснил, где России нужно искать новые рынки для IT-продукции

Проект окажет поддержку развитию высокотехнологичного рынка труда Республики Саха (Якутия), поможет в становлении цифровой экономики и станет дополнительным источником налоговых поступлений в государственный бюджет региона.

Инвестиционный потенциал Дальнего Востока и новые драйверы развития территории, которая занимает третью часть России, продолжают усиливаться. Богатая сырьевая база, территории с режимом свободной таможенной зоны, налоговые льготы в рамках региональных инвестиционных проектов — все это стимул для освоения ДФО и цифровизации природных ресурсов.

На данный момент BitRiver плотно сотрудничает с Республикой Бурятия, на территории которой возводит несколько предприятий. В частности, в п. Мухоршибирь в активной стадии строительства находится новый дата-центр мощностью 100 МВт.

BitRiver — крупнейший оператор центров обработки данных (ЦОДов) в Евразии, предоставляющий услуги по размещению и подключению оборудования к энерго-информационной инфраструктуре, а также предлагающий готовые решения для энергоемких вычислений, промышленного майнинга, операций с блокчейном и искусственным интеллектом.