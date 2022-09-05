МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Иран, Казахстан, Беларусь и Египет являются наиболее благоприятными странами для российских поставщиков продуктов в сфере кибербезопасности, заявил руководитель направления "Цифровое развитие" ЦСР Александр Малахов в ходе видеомоста Москва — Владивосток, посвященного выходу доклада "Оценка потенциала российских решений в области кибербезопасности на международном рынке". Его выступление состоялось в рамках ВЭФ-2022. Эксперт надеется на принятие закона о майнинге до конца года

"Благоприятные страны: Иран, Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Пакистан, Бангладеш, Египет", — передает его слова корреспондент агентства "ПРАЙМ".

Эксперт подчеркнул, что сложная геополитическая ситуация и работа российских компаний доказывают странам-партерам, что совместная работа с поставщиками из РФ — это путь к успешному партнерству.

К азиатским странам, с которыми Россия может выстраивать взаимовыгодное сотрудничество в этой сфере, эксперт отнес Китай, Индию и Вьетнам.

VII Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДФУ) на острове Русском. Деловая программа мероприятия опубликована на сайте форума.