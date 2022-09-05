МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. С февраля на российские информационные системы было совершено 118 миллионов кибератак, сообщила заместитель руководителя, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Елена Мартынова в ходе видеомоста Москва — Владивосток, посвященного выходу доклада ЦСР "Оценка потенциала российских решений в области кибербезопасности на международном рынке" в рамках ВЭФ-2022. Эксперт перечислил перспективных партнеров России в сфере кибербезопасности

Отразить нападения удалось за счёт создания круглосуточного центра мониторинга, передает ее слова корреспондент агентства "ПРАЙМ".

Руководитель направления "Цифровое развитие" ЦСР Александр Малахов в свою очередь отметил, что в последнее время стало фиксироваться больше DDoS-атак, а также атак на критическую инфраструктуру.

VII Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДФУ) на острове Русском. Деловая программа мероприятия опубликована на сайте форума.