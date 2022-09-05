МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Интерес к российским решениям в области кибербезопасности вырос в разы, мир стал смотреть за пределы англосакского взгляда на кибербезопасность, заявил заместитель генерального директора Positive Technologies Артем Сычев в ходе видеомоста Москва — Владивосток, посвященного выходу доклада ЦСР "Оценка потенциала российских решений в области кибербезопасности на международном рынке" в рамках ВЭФ-2022. Эксперт перечислил перспективных партнеров России в сфере кибербезопасности

"Мир увидел, что можно купить американские ПО, а потом получить "кирпич", это не вызывает доверия. Мир в новых условиях стал смотреть за пределы англосакского взгляда на кибербезопасность", — передает его слова корреспондент агентства "ПРАЙМ".

По словам эксперта, российским IT-компания придется пересмотреть свое отношение к маркетингу, "ведь покупают не функционал, а красивую листовочку".

"А сам функционал, поверьте, не хуже зарубежных коллег, а порой лучше", — добавил Сычев.

VII Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДФУ) на острове Русском. Деловая программа мероприятия опубликована на сайте форума.