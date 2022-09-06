ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Вопросами регулирования льготной поддержки компаний в сфере информационной безопасности, которые "выпадают" из программы поддержки IT-сферы, должна заниматься отдельная госструктура, и Минцифры уже взяло этот вопрос в проработку, рассказал РИА Новости в кулуарах ВЭФ-2022 советник генерального директора Positive Technologies Артем Сычев. Оттока из России IT-специалистов не произошло, рассказали эксперты

"Для того, чтобы говорить о налоговых льготах для компаний, которые осуществляют услуги в области информационной безопасности, и для того, чтобы они появились, кто-то из органов исполнительной власти должен у себя взять ответственность по расчету выпадающих доходов. Сейчас такого ФОИВа (федерального органа исполнительной власти — ред.) нет. Если речь идет о разработке, то там все просто — там Минцифры, которое за это отвечает, какие-то подвижки делает. А когда речь идет о специализированных работах,…то вот эта часть выпадает из зоны ответственности", — прокомментировал агентству Сычев.

"Очень большой пласт работ, связанных с анализом защищенности. Это крайне ресурсоемкие работы, к тому же там уровень квалификации специалистов очень высокий. Это точно все работы, связанные с проведением сертификационных испытаний программного обеспечения, опять же, потому что там там уровень квалификации специалистов очень высокий. Их надо стимулировать", — привел примеры советник главы Positive Technologies.

По его словам, кто-то из федеральных органов должен это взять на себя, сосчитать выпадающие доходы, посчитать эффективность налоговых мер.

"Была встреча в Минцифры еще в начале лета. Там обсуждали эти предложения… Они это взяли в проработку. Они согласились с тем, что эта категория работ не попала в налоговый режим, они согласились с тем, что там работают профессиональные кадры, их надо удерживать, создавать льготные условия, а остальное — взяли в проработку", — рассказал Сычев.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.