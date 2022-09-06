МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. "Мегафон" запустил федеральную сеть VoWiFi, клиенты оператора смогут принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi в местах слабого сигнала сети, а любой Wi‑Fi‑роутер может быть использован в качестве базовой станции, рассказали в компании. Россиян предупредили о рисках "бесплатных" SIM-карт

"Мегафон"… внедрил оборудование для технологии Voice over WiFi (VoWiFi — ред.) во всех регионах страны. С ее помощью абоненты могут совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено… Технология позволяет использовать любой Wi‑Fi‑роутер с доступом в интернет как базовую станцию и улучшает качество голосового вызова для абонента", — говорится в сообщении.

В "Мегафоне" напомнили, что развертывание сети началось еще в 2020 году, в течение двух лет новая технология стала доступна не только жителям Москвы, но и других регионов России. По словам технического директора "Мегафона" Алексея Титова, сеть построена таким образом, что смартфон в автоматическом режиме выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от местоположения.

"Это может быть привычная голосовая связь, соединение при помощи мобильного интернета в VoLTE, или, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте, VoWiFi. Это позволяет нашим абонентам не пропустить важные звонки и всегда оставаться на связи", — пояснил он.

Уточняется, что новая технология работает на более чем 450 моделях смартфонов, в том числе Apple, Samsung, Xiaomi и Huawei. Кроме того, звонки по VoWiFi не потребуют дополнительных расходов, использованные минуты расходуются из пакетов по тарифу.