МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Федерация компьютерного спорта России и РЭУ им. Г.В.Плеханова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает совместное проведение киберспортивных турниров, научных исследований в области киберспорта, организацию форумов, конференций, конкурсов, а также разработку совместной уникальной образовательной программы. Эксперт перечислил перспективных партнеров России в сфере кибербезопасности

Организации объединят усилия по созданию и внедрению в сферу компьютерного спорта элементы научного подхода. Предполагаются совместные исследования, обмен технологиями, биологические и антидопинговые исследования.

Планируется совместное создание центра мониторинга развития киберспорта в вузах, а также проведение Всероссийской киберспортивной олимпиады, победителям и призерам которой будут присвоены дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в РЭУ им. Г.В. Плеханова.

При этом дополнительные баллы к ЕГЭ вовсе не означают бесплатного поступления, да и условия на сессиях у всех будут равными. "Для нас важно в первую очередь качество образования. Победы в международных турнирах, например — в олимпиаде — дают баллы к ЕГЭ. Мы считаем, что киберспортсмены — такие же спортсмены, тем более, что уже появляются разрядники и не за горами "мастера спорта" в компьютерных играх", — рассказал "Прайму" ректор РЭУ Иван Лобанов.

По его словам, киберспорт в вузе — это приятный бонус для досуга студентов, где они могут себя проявить. "Наша сборная участвует в общероссийских состязаниях, у нас сильная команда по Dota2. Наши ребята соревновались с командой из Донецкого университета по "тактическому трехмерному бою" — CS.GO. В РЭУ создан "буткемп" и все условия для тренировки киберспортсменов и проведения чемпионатов", — отметил он.

По словам Лобанова, многие популярные игры сделаны руками российских разработчиков, но через компании, зарегистрированные за рубежом. Чтобы уйти от этого, планируется обсудить законодательные меры поддержки разработчиков на родине, резюмировал ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова.