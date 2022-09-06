МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Google исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, устранив признаки нарушения антимонопольного законодательства в Google Play, сообщает служба. Суд взыскал с российской "дочки" Google пять миллионов долларов долга

В начале июля ФАС выдала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора. Ведомство установило, что Google, владеющий и управляющий магазином приложений Google Play, обязал разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google.

"Антимонопольная служба проанализировала действия компании. Одним из пунктов предупреждения, помимо исключения запрета на альтернативные способы оплаты, было надлежащее информирование разработчиков о таких изменениях. По результатам анализа ФАС пришла к выводу, что компания действительно исполнила предупреждение службы. Google LLC устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России", — говорится в сообщении.

Уточняется, что раньше возможность оплаты за скачивание платных приложений, а также за доступ к функциям и сервисам (например, оплата подписки), предоставлялась только через внутреннюю платёжную систему Google Play, иначе компания не допускала приложение в свой каталог. Теперь разработчики в России могут использовать альтернативные способы оплаты, поясняется в сообщении ведомства.