МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Поставки нового iPhone 14 в Россию будут осуществляться по параллельному импорту, россияне получат возможность купить гаджет, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга страны Денис Мантуров. Apple представила новые iPhone 14

"Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет", — сказал он в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

Так зампредседателя правительства ответил на вопрос о разрешении к ввозу в Россию по параллельному импорту новой модели iPhone.

Продукция Apple включена в список параллельного импорта. Как ранее отмечал Мантуров, действие этого механизма планируется продлить на весь 2023 год.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.