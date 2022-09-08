МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Apple в среду провела крупнейшую в этом году презентацию новых продуктов. Компания воздержалась от повышения цен на свои самые продаваемые модели iPhone и сосредоточилась на повышении безопасности, а не на новых ярких технических характеристиках. Исключением стали новые часы, ориентированные на любителей активного отдыха. Apple обжалует запрет Бразилии на продажу iPhone без зарядного устройства

В попытке повысить привлекательность своих устройств производитель iPhone сделал ставку на технологии безопасности, такие как способность обнаружить автомобильную аварию и вызвать спасателей с отдаленной горной вершины. Apple позиционирует себя как бренд, помогающий пользователям получать новые эмоции и искать приключения с гарантией безопасности.

В линейке iPhone, которая обеспечивает половину продаж Apple, были улучшены камеры и время автономной работы. Новая модель процессора появилась только в смартфонах iPhone Pro.

Цены на премиальные модели iPhone 14 остались такими же, как и на прошлогодние модели iPhone 13. Но Apple отказалась от самого дешевого варианта, iPhone Mini. Таким образом самая недорогая модель смартфона теперь стоит на 100 долларов дороже, чем в прошлом году.

Стоимость iPhone 14 составит 799 долларов, а iPhone 14 Plus — 899 долларов. Предзаказы можно разместить с 9 сентября. iPhone Pro будет стоить 999 долларов, а iPhone Pro Max — 1099 долларов и появится в продаже 16 сентября.

Apple заявила, что функция экстренного оповещения (SOS) через спутник будет работать со спасательными службами. Компания также сообщила, что пользователи смогут использовать приложение FindMy, чтобы сообщить о своем местоположении через спутник, если у них нет другой связи.

При покупке iPhone 14 услуга будет бесплатной в течение двух лет. Что произойдет по истечении этого срока, Apple не сообщила.

Акции Globalstar Inc подскочили в среду на 20% после того, как та объявила, что станет спутниковым оператором для службы экстренного оповещения от Apple.

Компания также показала трио новых часов Apple Watch, включая новую модель Watch Ultra, предназначенную для экстремальных видов спорта и дайвинга и призванную бросить вызов специализированным спортивным часам, таким как модели Garmin и Polar.

"Apple конкурирует за потребительский сегмент, где уже высока лояльность к существующим продуктам и поставщикам, и ей придется доказывать свою состоятельность в течение долгого времени", — отметил Рунар Бьорховде, аналитик Canalys.

Модель Ultra за 799 долларов оснащена более емким аккумулятором для продолжительной работы во время таких соревнований, как триатлон, улучшенной водонепроницаемостью и термостойкостью для работы на открытом воздухе, а также улучшенным GPS-трекингом для занятий спортом.

Все часы — включая Series 8 по цене прошлого года и обновленную, более дешевую модель SE — и новые iPhone будут обладать способностью определять, когда пользователь попал в серьезную автомобильную аварию, и вызывать экстренные службы.

На закрытии среды котировки Apple выросли на 0,9%, тогда как индекс S&P 500 поднялся на 1,8%.