МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Продажи iPhone 14 в России через параллельный импорт начнутся в начале октября, но на "сером" рынке эти модели появятся уже через день после начала официальных продаж в Европе, но в любом случае все эти смартфоны будут стоить дороже, заявил РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. iPhone 14 поставят в Россию по параллельному импорту, заявил Мантуров

"Если говорить о начале продаж в России, на "сером" рынке он появится уже 17 сентября, три модели, которые с 16 сентября будут продаваться в Европе. То есть через сутки он будет уже у нас… Если говорить про параллельный импорт, эти первые три аппарата появятся через две — две с половиной недели, то есть от начала октября", — сказал Муртазин. Он пояснил, что "серый" рынок предполагает продажи за наличный расчёт. То есть, это отдельные маленькие магазины, а не большие розничные сети".

Он также уточнил, что на "сером" рынке "цена будет в полтора-два раза выше. Через неделю цена будет от европейской, плюс 10% примерно, дефицита не будет". По его словам, при параллельном импорте "цены будут не щадящими, то есть iPhone 14, который стоит 1000 евро в Европе, будет стоить у нас 95 тысяч рублей, даже до 100 тысяч будет доходить, 14 Plus — примерно 105 тысяч, 14 Pro и 14 Pro Max 125 тысяч и 135 тысяч соответственно. Это минимальные цены при параллельном импорте".

Ранее в среду Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны будут пяти цветов, они оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий в Америке назначен на 16 сентября, Pro — с 7 октября. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.

Apple остановила поставки своей продукции еще в марте. Власти РФ разрешили на текущий год параллельный импорт, то есть ввоз товаров в страну без согласия правообладателей. Перечень такой продукции был утвержден Минпромторгом в мае, продукция Apple в него вошла.

В Inventive Retail Group, официальном продавце продукции Apple, агентству сообщили, что в России не будет одной даты старта продаж, потому что Apple официально остановил поставки. Каждый продавец начнёт продавать тогда, когда сможет привезти, пояснили агентству.