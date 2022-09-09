МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Новые модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus, представленные накануне Apple, не будут выполнять в России весь заложенный в них функционал, который к тому же не сильно обновился, и смысла тратить деньги на эти модели нет, заявил РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе "Сколтеха" по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов. iPhone 14 поставят в Россию по параллельному импорту, заявил Мантуров

В среду Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны будут пяти цветов, они оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий в Америке назначен на 16 сентября, Pro — с 7 октября. В четверг вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сказал РИА Новости, что новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.

"На фоне нарастающего мирового экономического кризиса американские блогеры шутят, что "если у вас уже есть долги или вы полностью потратили вашу кредитную карту, то потерпите до следующего iPhone 15". Соглашусь с ними: не стоит торопиться с этой покупкой. Обновление получилось скучным и проходным, а российские условия еще больше ограничивают функционал iPhone", — сказал Сиволобов.

Он объяснил, что "самые интересные функции iPhone 14 будут доступны только для жителей США и Канады". "В их числе – встроенная спутниковая связь для чрезвычайных ситуаций и поддержка 5G в миллиметровом диапазоне, а также исполнение без обычного слота для сим-карт. Встроенная спутниковая связь является прежде всего маркетинговой уловкой", — считает специалист.

По его мнению, "уже на следующей презентации Apple руководитель компании Тим Кук расскажет, как "спутниковая смс-ка" спасла жизнь американки Джейн где-нибудь в горах Колорадо".

Кроме того, "если отложить в сторону эти чисто американские радости, то в сухом остатке окажется просто "чуть лучший iPhone". "Он быстрее, у него лучше камеры и экран, чуть дольше жизнь от батареи, есть небольшие изменения в дизайне. Но ничего такого, чтобы сказать: "Ради этого я его куплю". Так его и будет воспринимать мир за пределами США", — сказал Сиволобов.

"А вот российским жителям достанется лишь "половина" iPhone 14. На экране нового смартфона Apple вы не увидите банковское приложение Сбербанка или Альфа-банка и ряда других. На старых iPhone они еще остались, а вот перенести их на новый уже не получится. Оплачивать покупки в магазине приложений AppStore могут лишь абоненты двух из четырех российских федеральных операторов. Больше не работает бесшовная оплата без банковской карты через ApplePay", — напомнил эксперт.

"Российские пользователи лишены и еще одной функции – поддержки сетей пятого поколения (5G). На территории нашей страны iPhone не подключится к сети 5G – к пилотной зоне или, в будущем, к коммерческой сети. Эта функция просто заблокирована компанией Apple", — заключил специалист.