МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, будет поставляться техника российского и китайского производства взамен использовавшейся ранее, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов в кулуарах ВЭФ. Росконгресс назвал общую сумму подписанных на ВЭФ соглашений

"Проблемы возникли с точки зрения поставок импортной продукции, в первую очередь техники. Но где-то находим внутренние возможности, идут процессы импортозамещения, где-то сейчас другие поставщики, в первую очередь из КНР, приходят на помощь. Думаю, в ближайшее время заработают механизмы параллельного импорта, там, где нет возможности заменить это внутри страны или из стран-партнеров", — сказал он РИА Новости.

По мнению Баринова, падения уровня жизни, уровня поддержки коренных малочисленных народов Севера со стороны государства не произойдет.

ВЭФ прошел 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.