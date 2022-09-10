МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Система биометрической оплаты проезда заработала на всех станциях Московского центрального кольца, к системе подключены уже более 190 тысяч пользователей, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В день 6-летия Московского центрального кольца по поручению мэра Москвы Сергея Собянина на всех станциях заработала оплата проезда с помощью Face Pay. Сервис доступен на 85 турникетах 31 станции МЦК. Мы видим, что спрос на сервис растет и обязательно увеличим количество турникетов с оплатой по биометрии. Сервис оплаты проезда по распознаванию лица действует на 281 станции метро и МЦК", — сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ликсутов отметил, что к Face Pay уже подключились более 190 тысяч пользователей, которые совершили свыше 33 миллионов проходов по биометрии.

"Благодарим пассажиров за выбор самых современных, быстрых и безопасных способов оплаты. А также наших партнеров за помощь в создании сервиса, аналогов которому по масштабу и качеству в мире нет", — добавил Ликсутов.