МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Число атакованных в России устройств интернета вещей (IoT) с января по июнь 2022 года выросло на 40%, чаще всего DDoS-атакам подвергаются камеры и роутеры из-за их распространенности и большого количества, сообщили РИА Новости в "Лаборатории Касперского". СМИ: Минцифры создаст реестр недопустимых нарушений кибербезопасности

"Целью злоумышленников может стать любое устройство интернета вещей, однако чаще всего атакам подвергаются камеры и роутеры (в силу их распространенности и большого количества). Злоумышленники строят ботнеты из взломанных устройств, которые затем используются для DDoS-атак. При этом IoT-зловреды постоянно обновляются, ориентируясь, в частности, на новые уязвимости в устройствах", — говорится в сообщении.

По словам эксперта по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрия Галова, количество киберугроз для интернета вещей растет с каждым годом, "в зоне риска и медицинское, и производственное оборудование, подключенное к интернету". Более того, из года в год появляются все новые версии Mirai ― вредоносной компьютерной сети, состоящей из ботов. Она распространяется самостоятельно. С ее помощью была организована в том числе масштабная DDoS-атака, в результате которой были недоступны сайты Twitter, PayPal, Amazon, Netflix, CNN.

"По данным "Лаборатории Касперского", с января по июнь 2022 года количество атакованных в России IoT-устройств выросло на 40%… Что касается стран, с территории которых чаще всего были зафиксированы атаки на устройства интернета вещей, Россия занимает второе место (по количеству вредоносных сессий). Также в топ-5 ― Китай, Нидерланды, США и Пакистан", — добавили в "Лаборатории Касперского".

Уточняется, что по числу уникальных IP-адресов, с которых проводились атаки, Россия находится на шестом месте. В первой пятерке ― Китай, США, Южная Корея, Индия и Тайвань.