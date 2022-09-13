МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В условиях внешнего давления Россия должна обеспечить технологическую независимость от иностранного программного обеспечения и стимулировать спрос на отечественные продукты, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии "Об импортозамещении программного обеспечения в отраслях". Путин обсудил формирование "подушки безопасности" для российской экономики

"Президент поручил нам обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения, стимулировать спрос на наши продукты. Это очень важно сегодня в условиях внешнего давления. У нас немало талантливых разработчиков, мы отбираем лучших из них и, конечно, будем им оказывать, что уже и сегодня делаем, максимальную системную поддержку", — сказал Мишустин.

Также премьер поздравил российских программистов с профессиональным праздником, который отмечается во вторник, и пожелал им успехов и вдохновения. Он добавил, что грамотные специалисты в данной сфере сейчас крайне востребованы, а также выполняют важные функции "для решения задач, которые стоят перед нашей страной".

Кроме того, премьер отметил, что российским компаниям стоит не затягивать с переходом на отечественное программное обеспечение.

"Я обращаюсь ко всем, кто еще не включился в эту работу и не осознал последствий таких возможных вариантов. Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры. И по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение. Поэтому, коллеги, не затягивайте и присоединяйтесь", — заявил он.

Объектами критической информационной инфраструктуры являются информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, а с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре будет полностью запрещено. В конце августа кабмин утвердил правила использования софта на критической инфраструктуре. Сообщалось, что на значимых объектах критической информационной инфраструктуры может использоваться только программное обеспечение, включенное в реестр российского или евразийского ПО, а отдельные виды продуктов должны иметь сертификат, подтверждающий соответствие требованиям ФСБ и ФСТЭК России.

Закупка иностранного ПО должна быть согласована отраслевым министерством. При этом компании должны были самостоятельно определить и утвердить индивидуальные планы перехода.