МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Существует мнение, что смартфон во время работы с двумя SIM-картами заряд аккумулятора расходует больше — но это миф, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко.

По его словам, эта проблема была актуальна для старых смартфонов, тогда как современные технологии позволяют этого избежать.

В старых смартфонах две SIM-карты работали благодаря двум радиомодулям, однако сейчас подобная технология уже не используется.

Как рассказал эксперт, сначала появилась технология, позволявшая ставить две SIM-карты в один телефон, а потом вручную выбирать, какая из них будет работать в данный момент. Затем появилась технология, которая за счет двух радиомодулей позволяла работать двум SIM-картам одновременно. "За счет этого телефоны стали дороже и чуть больше расходовался заряд батареи. На текущий момент используются смартфоны с одним радиомодулем и двумя SIM-картами. Это удобно, это практично", – объяснил Лысенко.