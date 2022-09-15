МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Мобильный оператор МТС начнет продавать умные телевизоры под брендом Kion Smart TV на операционной системе Android 11, устройства поступят в продажу уже в октябре, сообщила пресс-служба компании. Нью-Йоркская биржа завершила делистинг расписок МТС

"МТС представит в розничной сети и интернет-магазине МТС пилотные умные телевизоры под брендом Kion Smart TV, работающие на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой Kion. В розничной сети МТС уже доступен предзаказ шести моделей телевизоров с безрамочным дизайном и высоким качеством изображения с диагоналями 24, 32, 43, 50, 55, 65 (дюйма — ред.) по цене от 8 490 рублей до 43 990 рублей", — сказано в релизе.

В компании отметили, что в представленных телевизорах будет 1,5 гигабайта оперативной и 8 гигабайт постоянной памяти. Кроме того, управление приложениями буде осуществляться с помощью пульта с поддержкой голосового ввода. Телевизор работает в сетях спутникового, кабельного и эфирного телевидения, позволяющих использовать телевизор при отсутствии доступа к интернету.

Также на устройстве доступна настройка детского профиля "для безопасной навигации юных пользователей в сети". Пользоваться сервисом можно на пяти устройствах, включая мобильные телефоны и планшеты, под одной учетной записью, говорится в сообщении.

"Телевизоры Kion Smart TV поступят в продажу в октябре и будут доступны для покупки в вариантах рассрочки и подписочных моделей. В онлайн-магазине МТС до 26 сентября открыт предзаказ устройств", — отметили в МТС.