МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Физические лица получили возможность публиковать приложения в российском магазине приложений RuStore, для этого разработчику требуется пройти регистрацию и верификацию, сообщили РИА Новости в компании. Россиянам рассказали, о чем нельзя говорить рядом со смартфоном

В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на запрет в Google Play и AppStore возможности оплаты продуктов российскими банковскими картами запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.

"Физические лица получили возможность публиковать приложения в RuStore. Для загрузки разработчику требуется пройти регистрацию и верификацию — это необходимо для безопасности пользователей", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что приложения и разработчики в RuStore проходят обязательную модерацию и проверку, чтобы не допустить загрузки вредоносного контента. "Для прохождения регистрации разработчику нужно указать VK ID, адрес сайта или страницы в соцсети, ввести номер телефона и почту, после чего пройти онлайн-верификацию: для этого потребуется загрузить фотографию паспорта и показать лицо в камеру. Алгоритмы проверяют соответствие данных за несколько минут. Правила платформы одинаковы для физических и юридических лиц", — отметили в компании.

В конце августа VK рассказала о 925 тысячах установок RuStore на пользовательские гаджеты и о более 2 миллионов скачиваний приложений с этой платформы.