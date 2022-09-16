ПЕКИН, 16 сен — ПРАЙМ. Рекордное количество китайских компаний, связанных с производством полупроводников, прекратили свое существование с начала 2022 года на фоне ослабления китайской экономики из-за последствий пандемии и растущих противоречий с США, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные аналитической платформы Qichacha. Япония планирует производить полупроводники нового поколения

По данным платформы, всего с января по август 2022 года 3470 компаний, в том числе предприятия, которые были зарегистрированы со словом "чип" в назывании, были сняты с регистрации. Для сравнения, за весь 2021 год свои бизнесы закрыли 3420 компаний, а за 2020 — 1397 производителей полупроводников, пишет издание.

По мнению профессора Шэньчжэньского финансового института при Китайском университете Гонконга Чжэн Лэя, которого цитирует South China Morning Post, новичкам в полупроводниковом бизнесе в Китае сейчас приходится тяжело из-за высокой конкуренции и "суровой среды", сложившейся на рынке. "Индустрия полупроводников — капиталоемкая отрасль", — добавил ученый.

В последние годы, особенно на фоне противоречий с США, Китай, в рамках программы по развитию технологий и инноваций, поставил задачу обрести независимость в сфере полупроводников, усилив потоки инвестиций в эту индустрию как со стороны государственного, так и частного сектора. Как напоминает издание, в 2020 году в стране появилось 23,1 тысячи новых полупроводниковых компаний, а в 2021 — 47,4 тысячи.

Однако тот факт, что несмотря на все усилия, компании продолжают массово закрываться, свидетельствует о неустойчивости внутренней экономики Китая. Слабые потребительские настроения, вызванные локдаунами и другими мерами по борьбе с эпидемией COVID-19, и растущее напряжение между Пекином и Вашингтоном также оказывают давление на полупроводниковый сектор.

Среди участников китайского рынка полупроводников тоже стали появляться пессимистичные настроения. Так, основатель фирмы по разработке микросхем GSR Electronic Чжун Линь написал в профильном паблике в социальной сети WeChat, что волна китайского полупроводникового предпринимательства "подошла к концу". Бизнесмен убежден, что многие стартапы в сфере полупроводников обанкротятся, так как инвесторы перестанут вкладываться из-за отсутствия перспектив получить прибыль.

Еще недавно, констатирует издание, полупроводниковый стартап Nurlink не сходил с заголовков прессы, так как отказался платить своим сотрудникам заработные платы в мае и июне. А ведь всего меньше года назад компания получила очередной раунд финансирования в размере 200 миллионов юаней (28,73 миллиона долларов США).

По мнению некоторых аналитиков, падение роста спроса на бытовую электронику, и, как следствие, сдерживание роста полупроводниковой промышленности, среди прочего, обсуловлено суровым двухмесячным карантином в Шанхае весной этого года.

Не остаются без последствий и попытки США сдержать развитие Китая в этой сфере. Ранее газета New York Times сообщала, что администрация Байдена ввела ограничения на продажу некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай. Отмечалось, что новые ограничения касаются высококлассных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, которые продаются компаниями из Силиконовой долины Nvidia и Advanced Micro Devices. В правительстве США, как пишет издание, заявили, что такого рода продукты могут быть использованы или перенаправлены для военных целей в Китай или Россию. МИД КНР обвинил США в технологической блокаде из-за ввода ограничений на продажу чипов.