МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram в очередном обновлении расширил количество реакций, доступных пользователям, а владельцы премиальных аккаунтов получили возможность ставить три реакции на одно сообщение и выбирать себе эмодзи-статус, сообщается в блоге компании. Эксперт предрек Telegram-каналам судьбу главного источника информации

"Обладатели подписки Telegram Premium смогут использовать в качестве реакций не только стандартные, но и любые из тысяч пользовательских эмодзи… Premium-пользователям теперь доступна отправка до трех реакций на одно сообщение", — говорится в сообщении.

Кроме того, у владельцев непремиальных аккаунтов появилась возможность ставить новые реакции, в том числе те, которые раньше можно было отправлять только c подпиской Telegram Premium.

"С этого дня пользователи с подпиской Telegram Premium могут установить рядом со своим именем анимированный эмодзи-статус, чтобы показать, в каком они сейчас настроении или чем занимаются. Статус будет отображаться на месте значка подписчика Premium в списке чатов, группах и профиле пользователя", — отмечается в сообщении.

Пользователи смогут выбрать один из семи стандартных статусов.