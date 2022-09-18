МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Телефонные аферисты стали активно выманивать у россиян коды доступа к аккаунтам в крупных экосистемах — "Яндексе" или VK — так мошенники пытаются получить не только фотографии и переписки, но и платежные данные, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности Angara Security.

Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона.

Аналитик объяснила, на какие запросы смартфона нужно отвечать отказом

Они отметили, что фиксируют рост мошеннической активности, направленной на получение доступа к аккаунтам отечественных компаний, образующих экосистемы. В таком случае аккаунт считается единым окном для входа сразу в несколько приложений.

Эксперты Angara Security выяснили, что потенциальной жертве приходит код подтверждения для восстановления доступа "к одному из аккаунтов – "Яндекс" или VK", после чего злоумышленники звонят и просят его назвать.

"По легенде, ваш номер телефона совпадает с номером их друга, на которого был зарегистрирован аккаунт в какой-нибудь социальной сети, и сейчас ему нужно восстановить доступ к странице. В реальности мошенники таким путем пытаются получить доступ к вашему аккаунту", — объяснили в компании.

После первого звонка мошенников люди продолжают получать коды подтверждения и многочисленные звонки злоумышленников с просьбами назвать им эти цифры. Эксперты призывают не сообщать никому коды для доступа к своим аккаунтам, даже несмотря на слезливые истории.

"Помните, что доступ к вашей странице в соцсети может дать мошенникам не только переписки и фотографии, но и платежные данные, так как для оплаты покупок в приложениях экосистемы привязана карта", — предостерегла аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.