МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Телефонные аферисты стали активно выманивать у россиян коды доступа к аккаунтам в крупных экосистемах — "Яндексе" или VK — так мошенники пытаются получить не только фотографии и переписки, но и платежные данные, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности Angara Security. Аналитик объяснила, на какие запросы смартфона нужно отвечать отказом

Они отметили, что фиксируют рост мошеннической активности, направленной на получение доступа к аккаунтам отечественных компаний, образующих экосистемы. В таком случае аккаунт считается единым окном для входа сразу в несколько приложений.

Эксперты Angara Security выяснили, что потенциальной жертве приходит код подтверждения для восстановления доступа "к одному из аккаунтов – "Яндекс" или VK", после чего злоумышленники звонят и просят его назвать.

"По легенде, ваш номер телефона совпадает с номером их друга, на которого был зарегистрирован аккаунт в какой-нибудь социальной сети, и сейчас ему нужно восстановить доступ к странице. В реальности мошенники таким путем пытаются получить доступ к вашему аккаунту", — объяснили в компании.

После первого звонка мошенников люди продолжают получать коды подтверждения и многочисленные звонки злоумышленников с просьбами назвать им эти цифры. Эксперты призывают не сообщать никому коды для доступа к своим аккаунтам, даже несмотря на слезливые истории.

"Помните, что доступ к вашей странице в соцсети может дать мошенникам не только переписки и фотографии, но и платежные данные, так как для оплаты покупок в приложениях экосистемы привязана карта", — предостерегла аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.