МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Компания VK разрабатывает свой аналог платформ Steam и Epic Games для России и СНГ, эксклюзивом VK Play могут стать продукты Owlcat Games, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источник в российской IT-компании. VK подтвердил запуск поиска по новостям в "Дзене"

"VK ведет переговоры с рядом геймдев-студий о соглашениях на эксклюзивную представленность игр на игровой платформе VK Play в России и СНГ. Об этом "Ведомостям" рассказал источник, близкий к VK, и подтвердил собеседник в российской IT-компании. Таким образом, VK рассчитывает создать российский аналог платформ Steam и Epic Games. Эксклюзивом VK Play могут стать продукты Owlcat Games, компании могут объявить о партнерстве до конца 2022 года", — пишет газета со ссылкой на источник, близкий к VK.

VK решила занять нишу онлайн-продажи игр, поскольку сейчас пользователи с российскими картами не могут легально покупать игры на зарубежных площадках, сообщает газета со ссылкой на источник, близкий к компании. По словам собеседников газеты, своим эксклюзивом VK планирует сделать шутер Atomic Heart, разрабатываемый компанией Mundfish. Источник газеты утверждает, что игра будет доступна только через VK Play.

"Мы открыты для всех разработчиков, которые хотят эффективно растить свои продукты на российском рынке. Для этого VK Play уже предлагает выгодные условия: самую низкую на рынке комиссию в 5%, маркетинговую поддержку и гибкие форматы сотрудничества", — приводит газета слова представителя VK.

Разработчик онлайн-магазина Steam, компания Valve, 2 марта отключила для российских пользователей основные способы оплаты, среди которых оплата картами Visa, Mastercard и "Мир".