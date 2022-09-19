МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) напомнила об обязательных условиях легальной реализации в РФ iPhone 14, соответствующее заявление ассоциации имеется в распоряжении РИА Новости. Названа дата появления нового iPhone 14 в России

"Ассоциация РАТЭК, объединяющая крупнейших участников рынка бытовой техники и электроники, доводит до сведения компаний рынка и потребителей информацию об обязательных условиях легального выпуска в обращение на рынок РФ новых моделей смартфонов, в частности iPhone 14-ой серии", — говорится в заявлении.

Уточняется, что обязательным условием является наличие документов, подтверждающих соответствие устройства обязательным требованиям, установленным техническими регламентами ЕАЭС (сертификаты, декларации), а также наличие нотификации о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров ЕАЭС или заключение центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ.

"Без наличия указанных документов данные товары не могут легально обращаться на российском рынке", — отмечается в заявлении. РИА Новости направило запрос ритейлерам о наличии необходимых документов.

В пресс-службе маркетплейса Ozon в пятницу 16 сентября сообщили, что россияне могут приобрести новые iPhone 14 на маркетплейсе Ozon с экспресс-доставкой в тот же день. В то же время, МТС открыл предзаказа на iPhone 14 в розничных магазинах оператора. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) в конце августа сообщила агентству, что также начала принимать предварительные заказы на iPhone 14.

Apple 7 сентября представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны будут пяти цветов, они оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий в Америке назначен на 16 сентября, Pro — с 7 октября. Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил РИА Новости, что новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.