МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Компания Apple работает над обновлением программного обеспечения для новых iPhone 14 и 14 Pro Max, нацеленное на исправление сбоев при работе камеры в сторонних приложениях, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию. Apple хочет внедрить новейшие технологии в производство iPhone и Mac

"По словам компании, обновление будет выпущено на следующей неделе, что сигнализирует о том, что она уже нашла решение проблемы", — сообщает агентство.

Продажи iPhone 14 стартовали 16 сентября, и некоторые пользователи начали сообщать о проблемах с камерой. В частности, аппаратное обеспечение оптической стабилизации изображения не работает с рядом популярных приложений.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством компьютеров, планшетов, телефонов, часов и программного обеспечения.