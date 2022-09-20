МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что будет просить власти США сделать исключение из антииранских санкций для его сервиса Starlink, чтобы обеспечить иранцев спутниковым интернетом. СМИ: Маск отложил покупку Twitter в ожидании речи Путина на День Победы

"Starlink будет просить о соответствующем исключении из иранских санкций", — написал Маск в Twitter в ответ на вопрос одного из пользователей о технической возможности включения Ирана в зону покрытия.

Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. В воскресенье компания Маска SpaceX запустила на орбиту 54 спутника Starlink, и теперь у компании свыше 2,3 тысячи таких аппаратов с более чем полумиллионом активных подписчиков.

Первоначально планировалось запустить 12 тысяч спутников Starlink, но компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.