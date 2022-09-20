МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Электронные сим-карты мобильных операторов "Билайн", "Мегафон" и Tele2 работают в новой модели iPhone14, ограничения не фиксируются, рассказали РИА Новости операторы. Apple исправит неполадки камеры iPhone 14 в очередном обновлении iOS

Ранее во вторник в Telegram-каналах появилось сообщение, что первые обладатели iPhone 14 в РФ жалуются на то, что американские смартфоны не работают с российскими операторами сотовой связи. Уточнялось, что ввезенные из США в Россию iPhone последнего поколения не работают в сетях российских операторов связи, за исключением Tele2.

В пресс-службе "Вымпелкома" агентству в ответ на запрос о возможных жалобах со стороны абонентов ответили, что "eSIM "Билайна" работают на новых iPhone".

Аналогичный ответ дали и в Tele2. Там также отметили, что у клиентов оператора нет проблем с активацией eSIM на новой модели iPhone. Как подчеркнули в пресс-службе, мобильный оператор обладает сертификатом GSMA на самостоятельную генерацию профилей для eSIM. "Доля eSIM-устройств в сети Tele2 в начале 2021 года составляла около 3%. Сейчас она выросла в 2 раза и превышает 6%. Напомним, что Tele2 первой на рынке запустила пилотный проект по внедрению eSIM на своей сети в апреле 2019 года", — подчеркнули в компании.

"iPhone 14 работает в нашей сети. Никаких ограничений для абонентов нет", — отметили в пресс-службе "Мегафона".

РИА Новости также направило запрос в МТС.

Apple 7 сентября представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны будут пяти цветов, они оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий в Америке назначен на 16 сентября, Pro — с 7 октября. Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров говорил РИА Новости, что новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.