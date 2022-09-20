МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. "Яндекс" увеличит награду за найденные в системе компании уязвимости в десять раз, максимальная выплата составит 7,5 миллиона рублей, сообщили в компании. "Яндекс" запускает виртуальную дебетовую карту "Мир"

"В честь десятилетия программы "Охоты за ошибками" "Яндекс" в 10 раз увеличит награду этичным хакерам, которые смогут найти уязвимости в сервисах и инфраструктуре компании. Максимальная выплата за уязвимость составит 7,5 миллиона рублей, конкурс с увеличенным вознаграждением будет действовать до 20 октября", — говорится в сообщении.

В "Яндексе" напомнили, что "Охота за ошибками" — постоянная программа компании по премированию этичных хакеров, то есть тех, кто разбирается в компьютерной безопасности, находит уязвимости в продуктах IT-компаний и сообщает им об этом за награду. Впервые программа была запущена в 2012 году.

"Она помогает укреплять защиту сервисов: с каждым годом охотники находят все меньше ошибок и сделать это становится все сложнее. Такая охота — это стандартная практика для IT-компаний, которая позволяет им обнаруживать ошибки в постоянно обновляющихся продуктах. С 2012 года в программе поучаствовало около 4500 исследователей, которые сообщили о более чем 16 тысячах найденных уязвимостей", — рассказали в "Яндексе".