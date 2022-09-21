МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Группа Innostage совместно с технологическими партнерами на конференции Kazan Digital Week 2022 подписали соглашение о разработке первого в России межвузовского студенческого провайдера услуг кибербезопасности, рассказали в пресс-службе группы компаний. Эксперты рассказали, какие устройства чаще всего подвергаются кибератакам

"Первый в России межвузовский студенческий провайдер услуг кибербезопасности (MSSP SOC) создается на базе консорциума опорных вузов республики Татарстан… Межвузовский SOC будет защищать российские вузы федерального и регионального уровней. Студенты учебных заведений будут отвечать за оперативное реагирование центра на инциденты, а преподаватели — контролировать их деятельность", — сообщили представители Innostage РИА Новости.

Участие в работе университетского SOC позволит студентам, по мнению компании, усовершенствовать свои навыки в области функционирования центров обеспечения безопасности, мониторинга и реагирования на инциденты, а также получить опыт работы с реальными инцидентами уже во время практики в вузе.

Гендиректор ГК Innostage Айдар Гузаиров подчеркнул, что обеспечение киберустойчивости государства и бизнеса требует подготовки большего числа специалистов по информационной безопасности. Он отметил острую нехватку кадров на рынке в данный момент. По словам Гузаирова, дефицит специалистов составляет около 50 тысяч человек. Бизнесмен добавил, что решить эту проблему может более тесное сотрудничество с вузами. Поэтому Innostage разработает центр обеспечения безопасности, к которому впоследствии будут подключаться и другие вузы страны, указал он.

На первом этапе университетский SOC будет создаваться на базе трех вузов, среди которых Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева, Казанский федеральный университет и Казанский государственный энергетический университет. Технологические партнеры SOC, среди которых компании Positive Technologies и CyberOK, отвечают за его техническое оснащение и обеспечение передовыми решениями для мониторинга и реагирования на инциденты.