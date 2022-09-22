Спрос на услуги перекупщиков iPhone вырос в России вдвое
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В России спрос на услуги частных продавцов iPhone за последнюю неделю вырос вдвое, пишут "Известия" со ссылкой на данные Google-аналитики о количестве соответствующих поисковых запросов.
Человек, занимающийся реализаций смартфонов от Apple, рассказал, что в день он получает до ста сообщений от желающих купить новинку.Нибольшим спросом пользуются модели iPhone 14 Pro и Pro Max цвета Deep Purple (фиолетовый).
Наиболее популярные направления у челноков — ОАЭ, Испания и Германия.
США не входят в тройку самых востребованных стран, так как билеты туда довольно дорогие, а также сложно получить визу. Кроме того, там продаются айфоны только с eSIM — в России они ценятся меньше, чем устройства со слотом для физической SIM-карты.
"Выгода от перепродажи iPhone с eSIM составляет в среднем 30 тысяч рублей, в то время как на аналогичной модели со слотом для SIM-карты можно заработать 50 тысяч", — рассказал продавец с "Авито", представившийся как Джон.
При этом некоторые российские магазины уже начали продажу iPhone 14, ввезенные по параллельному импорту.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220922/838209460.html