МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В России спрос на услуги частных продавцов iPhone за последнюю неделю вырос вдвое, пишут "Известия" со ссылкой на данные Google-аналитики о количестве соответствующих поисковых запросов. Минпромторг заверил, что запасов товаров в России достаточно

Человек, занимающийся реализаций смартфонов от Apple, рассказал, что в день он получает до ста сообщений от желающих купить новинку.Нибольшим спросом пользуются модели iPhone 14 Pro и Pro Max цвета Deep Purple (фиолетовый).

Наиболее популярные направления у челноков — ОАЭ, Испания и Германия.

США не входят в тройку самых востребованных стран, так как билеты туда довольно дорогие, а также сложно получить визу. Кроме того, там продаются айфоны только с eSIM — в России они ценятся меньше, чем устройства со слотом для физической SIM-карты.

"Выгода от перепродажи iPhone с eSIM составляет в среднем 30 тысяч рублей, в то время как на аналогичной модели со слотом для SIM-карты можно заработать 50 тысяч", — рассказал продавец с "Авито", представившийся как Джон.

При этом некоторые российские магазины уже начали продажу iPhone 14, ввезенные по параллельному импорту.



