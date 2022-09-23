МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Вакансий для IT-специалистов начального уровня в России по отношению к февралю стало меньше на 62%, а их средняя зарплата в Москве снизилась на 4-7%, следует из исследования SuperJob, результаты которого есть у РИА Новости. Названы российские регионы с самой высокой и низкой средней зарплатой

"Вакансий для IT-специалистов начального уровня по отношению к февралю стало меньше на 62%. Средние рыночные зарплатные предложения для junior-специалистов в Москве снизились на 4-7%", — говорится исследовании.

Отмечается, что IT по-прежнему на первом месте по скорости прироста зарплат. Средние рыночные зарплатные предложения вакансий в сфере информационных технологий в 2022 году растут быстрее индекса потребительских цен. С марта по август зарплаты IT-специалистов выросли на 10%, а в сравнении с авгуром 2021 года — на 19,1%. Тогда как с марта по август 2021 года доходы программистов выросли на 11,9%, а в сравнении с августом 2020 года — на 26,3%.

"Средние рыночные заработные платы (медианы) ряда специалистов IT-сферы, как то тестировщиков, дизайнеров, верстальщиков, действительно, несколько снизились по отношению к уровню марта из-за уменьшения зарплат специалистов начального уровня. Но эта тенденция не коснулась зарплат разработчиков — медианы зарплат программистов не снижаются, а по ряду позиций продолжают расти. Наиболее востребованы на рынке труда программисты с опытом разработки от 3 лет", — заявила руководитель Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, слова которой приводятся в сообщении.