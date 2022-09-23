В России разработали систему блокировки фишинговых сайтов за три часа
Генпрокуратура разработала систему блокировки фишинговых сайтов за срок от трех до 24 часов
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Генпрокуратура при участии Центробанка и Роскомнадзора разработала систему блокировки фишинговых сайтов за срок от трех до 24 часов, сообщил генпрокурор Игорь Краснов.
"На весь процесс блокировки уходит от 3 до 24 часов, а механизм взаимодействия осуществляется в электронном виде с использованием специального программного обеспечения", — рассказал он на совещании со своими коллегами из стран ШОС.
По его словам, это позволит пресекать попытки незаконного использования интернет-ресурсов с финансовой информацией и повысить эффективность работы в этом направлении.
По данным "Лаборатории Касперского", около трети фишинговых сайтов перестают существовать в течение суток, причем многие из них – уже в первые часы. При этом злоумышленники действуют особенно активно непосредственно в первые часы работы поддельной страницы, пока ресурс не обнаружили и не занесли в антифишинговые базы.