МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Росприроднадзор совместно с ПАО "Газпром нефть" запускает сервис дистанционных проверок с применением технологии дополненной реальности, сообщила глава ведомства Светлана Радионова в своем Telegram-канале. "Газпром нефть" и Росприроднадзор начнут оценивать инвестпроекты по-новому

"Совместно с ПАО "Газпром нефть" мы запускаем сервис дистанционных проверок с технологией дополненной реальности. Платформа создаёт единое цифровое пространство, где инспекторы службы могут взаимодействовать со специалистами предприятий, находящимися на промышленном объекте", — следует из сообщения.

По словам Радионовой, тестовые инспекции Росприроднадзора с применением AR-технологии уже проведены на скважинах Ягодного нефтяного месторождения в Оренбургской области. В перспективе к платформе подключатся добывающие предприятия "Газпром нефти" из регионов Западной Сибири, а также ещё четыре энергетические компании.

"До конца года в центрах "Газпром нефти" технологическую подготовку смогут пройти около ста сотрудников Росприроднадзора. Это позволит инспекторам федерального ведомства перевести часть выездной работы в дистанционный формат благодаря использованию новых цифровых инструментов с гарнитурами дополненной реальности", — сообщили в "Газпром нефти".

"Считаю, что переход на цифровые сервисы упростит согласования для бизнеса, но при этом сохранит строгий контроль за соблюдением природоохранного законодательства. В результате ежегодно в эксплуатацию будет запускаться больше промышленных объектов. Это ощутимый вклад в будущий инфраструктурный рывок, который так важен для страны", — добавила Радионова.

В пресс-службе Росприроднадзора уточнили РИА Новости, что речь идет о проверках в будущем. В марте, согласно постановлению правительства РФ, плановые проверки ведомства приостановлены до конца года.