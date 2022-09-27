Эксперт объяснил, чем опасно согласие с использованием файлов cookie в сети
Эксперт Коростелев: принятия файлов cookie дает возможность идентифицировать пользователя
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Чем грозит принятия файлов cookie, рассказал "Известиям" руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код Безопасности" Павел Коростелев.
По его словам, основная опасность принятия файлов cookie заключается в том, что их могут использовать для идентификации пользователя.
"Если я как пользователь захожу на сайт, то один мой визит на конкретный ресурс никакой проблемы не сделает. Но если кто-то сможет определить, на какие сайты в сети я захожу каждый день, каждый месяц, это позволит кому-то составить мой портрет", — пояснил Коростелев, отметив, что идентификация действий юзера может использоваться в том числе для подсовывания ему специфической информации.
Если используется нешифрованное соединение с сервером, то, по словам эксперта, cookie можно легко перехватить и подменить, а это открывает доступ к учетной записи. Как правило, в такую ловушку попадают люди, которые подключаются к публичному Wi-Fi и не применяют защитные протоколы.