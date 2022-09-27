МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Чем грозит принятия файлов cookie, рассказал "Известиям" руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код Безопасности" Павел Коростелев. Эксперт призвал отказаться от "англосакского взгляда" на кибербезопасность

По его словам, основная опасность принятия файлов cookie заключается в том, что их могут использовать для идентификации пользователя.

"Если я как пользователь захожу на сайт, то один мой визит на конкретный ресурс никакой проблемы не сделает. Но если кто-то сможет определить, на какие сайты в сети я захожу каждый день, каждый месяц, это позволит кому-то составить мой портрет", — пояснил Коростелев, отметив, что идентификация действий юзера может использоваться в том числе для подсовывания ему специфической информации.

Если используется нешифрованное соединение с сервером, то, по словам эксперта, cookie можно легко перехватить и подменить, а это открывает доступ к учетной записи. Как правило, в такую ловушку попадают люди, которые подключаются к публичному Wi-Fi и не применяют защитные протоколы.