Россияне столкнулись с проблемами при обновлении компьютеров
Microsoft ограничила для россиян возможность обновления компьютеров до Windows 11
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Компания Microsoft ограничила для российских пользователей возможность обновления компьютеров до последней версии операционной системы — Windows 11, передает корреспондент РИА Новости.
На официальном сайте компании при переходе по ссылке для загрузки последней версии Windows, открывается пустое окно, а раздел с установкой обновленной версии операционной системы недоступен, убедился корреспондент.
Скачать новые операционные системы Windows 10 и Windows 11 российские пользователи не могут с 19 июня. В июле в СМИ появилось сообщение, что количество запросов по установке пиратских операционных систем Windows в Google выросло на 80-120%.
Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.