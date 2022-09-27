МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Компания Microsoft ограничила для российских пользователей возможность обновления компьютеров до последней версии операционной системы — Windows 11, передает корреспондент РИА Новости. Эксперт назвал явные признаки того, что ваш смартфон взломали

На официальном сайте компании при переходе по ссылке для загрузки последней версии Windows, открывается пустое окно, а раздел с установкой обновленной версии операционной системы недоступен, убедился корреспондент.

Скачать новые операционные системы Windows 10 и Windows 11 российские пользователи не могут с 19 июня. В июле в СМИ появилось сообщение, что количество запросов по установке пиратских операционных систем Windows в Google выросло на 80-120%.

Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.