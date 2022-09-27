МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Правительство России готово компенсировать компаниям затраты на внедрение отечественного программного обеспечения (ПО), заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по импортозамещению ПО. Правительство поддержит развитие отечественной электронной индустрии

По его словам, правительство готово помочь там, где требуется серьезная доработка базовой функциональности ПО, в том числе софинансировать значимую часть расходов.

"Софинансировать внедрение отечественного программного обеспечения планируется, если компания уже закупила зарубежные программы и понесла ранее подобные расходы. В результате организация должна будет полностью отказаться от используемых иностранных аналогов", — сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что правительство также готово компенсировать заказчикам до 80% средств на доработку ядра продукта под их требования. "На такие цели будем выделять специальные гранты", — сказал он.