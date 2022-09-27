Правительство компенсирует компаниям затраты на внедрение отечественного ПО
Мишустин: Правительство компенсирует затраты компаний на внедрение отечественного ПО
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Правительство России готово компенсировать компаниям затраты на внедрение отечественного программного обеспечения (ПО), заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по импортозамещению ПО.
По его словам, правительство готово помочь там, где требуется серьезная доработка базовой функциональности ПО, в том числе софинансировать значимую часть расходов.
"Софинансировать внедрение отечественного программного обеспечения планируется, если компания уже закупила зарубежные программы и понесла ранее подобные расходы. В результате организация должна будет полностью отказаться от используемых иностранных аналогов", — сказал Мишустин.
Премьер-министр добавил, что правительство также готово компенсировать заказчикам до 80% средств на доработку ядра продукта под их требования. "На такие цели будем выделять специальные гранты", — сказал он.