МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. VK объявила о продаже компании MY.GAMES управляющему партнеру LETA Capital Александру Чачава, стоимость сделки составляет 642 миллиона долларов, говорится в сообщении компании. Все приложения холдинга VK исчезли из AppStore

"VK сообщает о завершении многоэтапной процедуры выбора покупателя игрового направления и объявляет о продаже 100% компании MY.GAMES Александру Чачава, управляющему партнеру LETA Capital", — говорится в релизе.

"Сделка включает все активы MY.GAMES, в том числе принадлежащие компании студии и игровые продукты. Стоимость сделки составила 642 миллиона долларов. Сооснователь MY.GAMES Владимир Никольский покидает VK и продолжит развивать MY.GAMES", — добавляется там же.