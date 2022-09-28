МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Сотрудники IT и телеком-компаний в первый день подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации на портале "Госуслуги", сообщает Минцифры России. Мишустин заявил о необходимости поддержки IT-"дочек" крупных компаний

"С момента запуска специального сервиса на "Госуслугах" специалисты ИТ- и телеком-компаний успешно подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку в рамках частичной мобилизации", — говорится в сообщении.

Форма подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации была запущена на "Госуслугах" во вторник.

В пятницу Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.