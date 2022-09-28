МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Число вакансий в сфере IT и телекоммуникаций выросло за сентябрь в России на 15%, это связано с ростом деловой активности, говорится в исследовании SuperJob, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Мишустин заявил о необходимости поддержки IT-"дочек" крупных компаний

"Вакансий в сфере IT и телекоммуникаций за месяц стало больше на +15%, в основном за счет роста сегментов инжиниринга, техподдержки и связи. Увеличение числа вакансий, не только в IT, но и в других сферах, во многом связано с ростом деловой активности, который характерен для сентября", — выяснили специалисты.

Аналитики компании подсчитали количество соискателей с высшим образованием от общего числа соискателей данной позиции. Уточняется, что наиболее высокий показатель у программистов, работающих на языку C Sharp (C#)− 82%. На втором месте — специалисты, обладающие компетенциями в разработке ПО и администрировании (DevOps), их показатель составил 81%. Замыкают список программисты Java и разработчики Android, их коэффициент составил 80%.

Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для IT-компаний нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.

Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

В пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.